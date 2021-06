Vědci vymysleli brčko, které zastaví škytání

Škytající člověk vloží toto speciální brčko do sklenice s vodou a použije ho k usrkávání. Tvůrci HiccAway uvádějí, že jejich nástroj zastavil během testování záchvaty škytavky u 92 procent případů.

„Funguje to okamžitě a účinek vydrží několik hodin,“ řekl listu The Guardian spoluautor studie, doktor Ali Seifi ze Zdravotního vědeckého střediska při Texaské univerzitě. K vyzkoušení účinnosti své pomůcky tým analyzoval reakce 249 dobrovolníků, z nichž více než dvě třetiny uváděly, že trpí škytavkou nejméně jednou měsíčně.

„Cokoli, co vám umožní nafouknout hrudník a polykat, bude fungovat,“ řekl doktor Thomas. Další možností podle něj je pít ze sklenice opačně – předklonit se a pokusit se pít z opačné hrany skleničky než obvykle. „Když jste připravení na to, že se polijete, je to moje druhá nejoblíbenější metoda,“ dodal.