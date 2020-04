Ve Středomoří objevili 12 vraků, jejichž náklad může přepsat historii

Je to objev, nad kterým se milovníkům historie, zejména pak té námořní a obchodní, tají dech. Vědci během uplynulých let pracovali na skupině 12 vraků pocházejících z období více než dvou tisíc let naší historie. Nejstarší vrak byl z 3. století před naším letopočtem, nejnovější pak z 19. století. Skupina vraků ležela dva kilometry pod mořskou hladinou mezi Kyprem a Libanonem.

ESP uvádí, že nález této lodě dokládá dosud neznámou námořní cestu vedoucí z Číny do Persie přes Rudé moře až do východního Středomoří. Odborníci mají za to, že se loď potopila kolem roku 1630, na cestě z Egypta do Istanbulu. To by ovšem znamenalo, že tehdy byla průchozí vodní stezka mezi Rudým a Středozemním mořem. Předchůdce dnešního Suezského průplavu byl vybudován už ve starověku, ale mělo se za to, že v 17. století nebyl v provozu.