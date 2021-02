Ve Španělsku budou vyrábět elektřinu z pomerančů

I když se pilotní projekt zaměřuje zatím pouze na pohon čističky vod, jeho autoři plánují, že časem by se mohly přebytky takto vyrobené elektřiny dodávat do městské rozvodné sítě. Iniciátoři programu tvrdí, že potenciál je značný, také vzhledem k tomu, že ovoce by jinak skončilo na skládce nebo by bylo použito jako hnojivo. Testy podle nich ukázaly, že jedna tuna pomerančů dokáže vyprodukovat 50 kilowatthodin (kWh), což je dostatek pro denní spotřebu pěti domácností. Pokud by pak byly zužitkovány všechny pomeranče v Seville a energie z nich by byla dodána do rozvodné sítě, stačilo by to pro 73 tisíc domácností.