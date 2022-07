Ve Skotsku objevili dosud neznámý autoportrét Vincenta van Gogha

„Když jsme ten rentgenový snímek viděli poprvé, byl to strhující zážitek,“ popisuje restaurátorka.

Obraz v historii několikrát vystřídal majitele. V roce 1923 jej obdržela Evelyn St. Croix Flemingová, jejíž syn Ian byl autorem románů o fiktivním britském agentovi Jamesi Bondovi. Do Skotska se dílo dostalo v roce 1951.

Podle odborníků by mohlo být možné van Goghův autoportrét odkrýt odstraněním lepidla a kartonu, vyžadovalo by to ale precizní úsilí restaurátorů.