Ve Dvoře Králové se narodilo mládě vzácného kočkodana

Do ZOO ve Dvoře Králové připutoval tajemný krokodýl ze Španělska

„Spolupracujeme s ostatními chovateli. Letos odešel sedmiletý syn Yvette a Wangariho do německého Duisburgu, kde vytvořil pár s tamní samicí,“ doplnila Linhart.

Středně velké desetikilové opice, jež se dožívají až 30 let, udržují druhovou pestrost lesů a přispívají k šíření rostlin do míst, kam by bez jejich bezděčné pomoci nedostaly. Roli přenašečů rostlinných semen dala kdysi kočkodanům příroda. Kočkodany charakterizuje jedinečný způsob komunikace založený na bohaté směsi různorodých zvuků, s jejichž pomocí čelí predátorům.