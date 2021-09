V Přerově zkoušeli rekord v počtu kytaristů. Účastnice jela s nástrojem 20 kilometrů na kole

Do strun hrábli letos u hradeb muzikanti od 12 let po seniory. „Zaevidovali jsme hudebníky nejen z Přerova, ale i Města Albrechtic, Opavy, Olomouce, Ostravy, Zábřehu a dalších míst,“ konstatoval Ondrůj.

Někteří hudebníci přijeli či přišli už poněkolikáté. „Chodím sem pravidelně, protože to tu má vždy výbornou atmosféru,“ řekl Právu kytarista Karel z Přerova. Mnozí hudebníci naopak přijeli na akci poprvé, někteří přitom, aniž by se předem zaregistrovali.

Třeba Zdenka Mannová z Loučky u Lipníka nad Bečvou, která se o akci dozvěděla jen pár hodin před jejím zahájením. „Nakupovala jsem v Lipníku v zelenině a v rádiu zaznělo, že je dneska setkání muzikantů, kteří se pokusí o rekord. Říkám si, to je výzva. Pak to byl fofr. Dojela jsem na kole domů a pak na něm pokračovala s kytarou na zádech 20 kilometrů do Přerova. Celou cestu jsem se těšila, jak si tu sešlost užiji,“ svěřila se Právu.