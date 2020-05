V Praze vyrostlo stanové městečko, o věci na kempování je letos zájem

Kvůli koronavirové pandemii mnoho lidí ztratilo vidinu zahraniční dovolené, proto se rozhlížejí právě po Česku. A výlety do přírody k dovolené rozhodně patří. Proto organizátoři i očekávají větší zájem o outdoorové zboží než v předchozích letech.

„Zvláště v dnešní době, kdy byl poměrně strach o to, kam budou moci Češi vycestovat, jsme zaznamenali enormní nárůst zájmu o kempingové vybavení, především stany, rodinné stany, spacáky, karimatky a kempingový nábytek,” řekl Novinkám organizátor Výstavy stanů Vítek Hruška.

„Máme stany i pro ty nejnáročnější uživatele, tzn. ultralehké stany do těch nejtěžších a nejhorších podmínek, zároveň ale u nás najdete i turistické stany pro člověka, který chce s rodinou nebo sám vyrazit do přírody a kempingové stany pro rodinu i pro jednotlivce, které jsou spíše určeny do českých, případně zahraničních kempů,” uvedl Hruška.