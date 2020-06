V Pelhřimově vzlétl balón s WC místo koše

„Známý pilot Jan Smrčka, který se v minulosti zapsal do České knihy rekordů například tím, že vzlétl s horkovzdušným balónem z plující lodi, a který má na svém kontě nejrychlejší přelet Sněžky, v Pelhřimově absolvoval první originální let s balónem, který má místo tradičního koše mobilní WC,“ oznámil krátce po deváté hodině prezident Agentury Dobrý den Miroslav Marek.

Úsměvný nápad podle něj přišel před dvěma roky. Od té doby pilot pracoval na jeho uskutečnění, ale rovněž na certifikaci „kabiny“ a několika dalších detailech nezbytných k tomu, aby se takový kuriózní let mohl uskutečnit. Původní termín v pátek večer překazily bouřky, první mobilní toaleta se tak z Masarykova náměstí v Pelhřimově – městě rekordů vznesla až napodruhé v sobotu. Let, který Muzeum rekordů a kuriozit zapíše do České databanky rekordů, trval 21minut a 16 vteřin.