Chtěl dokázat, že je Země placatá. Stálo ho to život

Přestože je teprve únor, hlavní adept na Darwinovu cenu je již znám. Čtyřiašedesátiletý Mike Hughes věřil tomu, že je planeta Země plochá. Aby to dokázal, chtěl se v raketě na parní pohon vystřelit do vesmíru, odkud by přinesl o placatosti důkaz. V sobotu odstartoval naposled, jeho raketě se utrhl padák a stroj se i s Hughesem zřítil na zem. Muž byl na místě mrtev.