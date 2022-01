V olomoucké zoo uhynul žralok, jeden z nejstarších v Evropě

„Proniká do hloubek až 75 metrů, mláďata se vyskytují v mělčích vodách. Člověka napadá spíše výjimečně, a to většinou tehdy, když si splete jeho nohy s rybami. Jinak upřednostní menší druhy ryb, korýše a hlavonožce,“ podotkla Gronská.

Od poloviny 90. let docházelo k postupné přeměně sladkovodních akvárií na mořská. „V roce 1999 mohli návštěvníci obdivovat první obří mořské akvárium o objemu 17 000 litrů, v němž se proháněli právě žraloci černoploutví. V roce 2003 byla do provozu uvedena největší mořská nádrž o objemu přes 40 000 litrů vody, do níž byli přemístěni dva z těchto žraloků. V roce 2005 zatraktivnilo prostory vstupu do zoologické zahrady další mořské akvárium, a tím bylo rozšiřování akvarijní expozice prozatím ukončeno,“ doplnila Gronská.