V Izraeli vypěstovali největší jahodu na světě

Na izraelské farmě nedaleko Tel Avivu vyrostla obří jahoda, která se zapsala i do Guinnessovy knihy rekordů. S váhou 289 gramů (299 se stopkou) a délkou 18 centimetrů překonala asi o 40 gramů dosud největší jahodu vypěstovanou v roce 2015 v japonském městě Fukuoka. Informoval o tom dnes server The Times of Israel.