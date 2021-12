V hlavní roli kasino: Nablýskané prostředí filmaře přitahuje

Vyjmenovat všechny filmy by bylo téměř nemožné. Každý si vzpomene jistě na film Casino Royale z roku 2006, kde se v roli Jamese Bonda objevil poprvé Daniel Craig. Pamětníci si možná vybaví stejnojmenný snímek z roku 1967 nabitý hvězdami, který se však neřadí mezi oficiální bondovky a byl přijat velice rozporuplně.

Oba filmy však kasino využívají jen jako jednu z kulis, my se podíváme na snímky, kde kasina hrají ústřední úlohu.

V Las Vegas jen těžko najdete impozantnější pohled, než který nabízí ten na fontány před majestátní budovou kasina The Bellagio. Není proto divu, že když se tvůrci filmu Dannyho parťáci (Ocean’s Eleven) rozhodovali, které kasino partička charizmatických a geniálních zlodějů vyloupí, padla volba právě na tento lasvegaský klenot.

Tento remake stejnojmenného filmu z 60. let se okamžitě stal hitem a proslavil mimo jiné pokerovou variantu Texas hold’em, která od té doby dominuje pokerovým hrám po celém světě.

V roce 1973 posílá chicagská mafie hazardního hráče Sama Rothsteina do Las Vegas, aby tam vedl kasino Tangiers. Sam dokáže svým umem zdvojnásobit zisky, vše se ale zkomplikuje, když je do Vegas vyslán nejlepší Samův přítel a gangster Nicky Santoro. Kromě toho se Sam zamiluje do profesionální podvodnice.