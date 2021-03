V Číně prodávají sochu Buddhy s Trumpovou hlavou

Podle výrobce meditující Trumpova soška vyjadřuje skutečnost, že má nyní 74letý politik daleko více času na přemýšlení a rozjímání poté, co se z Bílého domu odebral do svého útočiště na Floridě.

A zřejmě úspěch bude mít i soška meditujícího Trumpa. Sám výrobce ovšem tvrdí, že se nejedná o nic politického. „Mělo by se jednat o připomínku, že bez ohledu na to, kam spadáme v politickém spektru, by nám to nemělo bránit se společně zasmát,“ tvrdí.