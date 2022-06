V Británii našli 340 let starý vrak lodi, na které se plavil Jakub II. Stuart

Vrak lodi Gloucester objevili v Severním moři v roce 2007 bratři Julian a Lincoln Barnwellovi 45 kilometrů od města Great Yarmouth v Norfolku na východě Anglie. Šlo tehdy o jejich čtvrtý ponor ve snaze vrak najít a skupina „už začínala věřit, že loď nikdy nenajde“, řekl Lincoln deníku The Guardian.

„Jako první jsem viděl velký kanón, jak leží v bílém písku. Bylo to úžasné, nádherné a vzrušující, jelikož v ten moment jsme byli jediní na světě, kdo věděl, kde se ten vrak nachází. Na to nikdy nezapomenu,“ popisuje Lincoln.

Stuart se s kapitánem hádal o řízení lodi v nebezpečné oblasti a oddaloval evakuaci až do poslední chvíle. Za to zaplatila životem velká část posádky, která podle protokolu nesměla opustit loď dříve než příslušník královského rodu, píše The Guardian.