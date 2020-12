Uspěli v hitparádě, mohou si odložit vojnu. Jižní Korea mění zákon kvůli popovým zpěvákům

Média upozorňují, že změna zákona byla navržena v září jen krátce poté, co do amerických hitparád pronikla korejská popová skupina BTS se svým hitem Dynamite.

Nejstarší ze členů kapely, zpěvák Jin, oslaví 28 let v pátek. Druhý nejstarší člen, rapper Suga, pak v březnu příštího roku. Ostatní členové kapely jsou o několik let mladší. Pokud změny zákona využijí, členové tohoto hudebního tělesa budou moci nastoupit do armády až v průběhu 30 roku svého věku.