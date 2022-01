Ukrajinský ministr se kvůli populárnímu seriálu opřel do Netflixu

„V Emily in Paris máme karikaturu Ukrajinky, což je nepřijatelné. Je to také urážlivé. Takto vidí Ukrajince v zahraničí? Jako někoho, kdo krade, chce mít vše zdarma, bojí se deportace? Nemělo by to tak být,“ napsal šéf ukrajinského resortu kultury na Telegramu.