Uklízečce na účtu omylem přistály miliony, s poctivostí si hlavu nelámala

Ačkoliv společnost na chybu záhy přišla, žena stihla převést více než polovinu peněz na jiný účet a 31 tisíc liber (920 tisíc korun) utratila. Charitativní společnost se pokusila z účtu dostat peníze zpátky, podařilo se to ale pouze u necelé poloviny sumy.

Blíže neurčená částka měla putovat i vzdálené rodině v Ghaně, odkud Konaduová pochází. Ve Velké Británii žije 15 let a má vyřízený trvalý pobyt na neurčito. „Získala množství peněz, o kterém se jí ani nesnilo. Pochází z chudých poměrů, celých 15 let poctivě pracuje jako uklízečka,” uvedl polehčující okolnost soudce Nicholas Dean.

„Musíte si uvědomit, že to byla chyba. Peníze jste ale sama neukradla, na účtu se objevily kvůli chybě společnosti, která tak přišla o značnou částku. Vrhá to na vás špatné světlo a způsobila jste ostudu nejen sobě, ale také svojí rodině. To je pro vás rovněž trest. Jsem si jistý, že se neurazíte, za normálních okolností jste totiž poctivá a tvrdě pracující žena,” promluvil k obžalované soudce.