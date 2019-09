Tohle je Big Carl. Největší jeřáb na světě se pustil do stavby britské jaderné elektrárny

Jeřáb s oficiálním názvem SGC-250 dostal svou přezdívku podle ředitele belgické společnosti Sarens, která ho vlastní. Dokáže zvednout až 5000 tun, což pro srovnání odpovídá zhruba váze 1600 aut. Rameno dokáže zvedat těžké náklady i ve vzdálenosti 100 metrů, v tom případě ale unese „pouze“ 2000 tun. Je vysoký 250 metrů. Do Británie ho přivezlo 280 nákladních aut.

Nová elektrárna patří mezi největší inženýrské projekty v Británii. Bude stát více než tunel pod Lamanšským průlivem, bude potřebovat ocel, která by stačila pro železnici z Londýna do Říma, a beton, který by vystačil na stavbu 75 sportovních stadionů.