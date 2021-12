Toaletní papír slaví 130 let, dnes už tříska nehrozí

Do té doby se papír buď prodával po čínském vzoru v arších, nebo v ruličce, z níž se musel papír pracně odtrhávat pomocí zoubků na držáku. I přesto se nový vynález prodával na konci 19. století s velkou diskrétností – pouze v lékárnách a zabalený do hnědého balicího papíru.

Západní civilizace papír na toaletách nejdříve odmítala, protože to dlouho byla jen luxusní komodita, a dál používala své zavedené metody a nástroje – vlnu, starou látku, suchou trávu či vodu. Lidé se někdy uchýlili k mechu, listí, senu a dokonce i ke slámě, napsala ve své knize „Papír: od řemesel po hromadnou výrobu“ Sabine Schachtnerová.

Za 130 let své existence zaznamenal toaletní papír už jen málo změn. Dnes se sice dá pořídit s vůní heřmánku, naskládaný do několika vrstev a vyvedený v modré či růžové, ale to nejdůležitější vylepšení přišlo v roce 1935. Americká společnost Northern Tissue začala prodávat a inzerovat toaletní papír „bez třísek“.