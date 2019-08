Taxikář se otáčel do protisměru, oknem mu najednou proletěl cyklista

Ke kuriózní nehodě došlo před pár dny v čínském Čchung-čchingu na jihu země. Do taxíku, jehož řidič se obracel do protisměru, totiž naboural cyklista a zadním oknem vletěl do vozu. Videozáznam z incidentu zveřejnila agentura AP.