Svatebčany zasypal popel, sopka se probudila hodinu před obřadem

Když si Chino a Kat Palomarovi vyměňovali své manželské sliby, řada svatebčanů se snažila nedívat na to, co se odehrává za novomanželi. Sopka Taal, kvůli které už bylo do úterka evakuováno na 24 tisíc lidí, totiž začala chrlit dým a popel zhruba hodinu před obřadem.