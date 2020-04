Štěstí v době pandemie? Vyzkoušejte tyto tipy

Co z nás dělá šťastné lidi? Takovou otázku si můžeme klást v těchto dnech, které se tak liší od toho, co jsme prožívali dosud. Zmocňuje se nás panika nebo znepokojení z toho, co se nyní děje. Jsme uzavřeni doma, rytmus práce a sociálního života je jiný než obvykle. Můžeme se však zahledět do svého nitra více než dříve.