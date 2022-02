Smrtelný útok žraloka si vynutil i změnu vysílání, Čelisti diváci neviděli

V Sydney se jednalo o první smrtelný útok žraloka na člověka za posledních zhruba 60 let. Obětí se stal pětatřicetiletý britský instruktor potápění Simon Nellist. Úřady ve městě zavřely po útoku většinu pláží v okolí, do pátku ale nebylo zjištěno, že by se žralok zdržoval v blízkosti pobřeží, a tak byly pláže opět otevřeny.