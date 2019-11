Smáli se jí a šikanovali ji, teď osmiletá dívka míří na univerzitu

Zatímco chodila na terapie a vyšetření, při kterých se lékaři snažili zjistit, co za záchvatem stálo, zažívala Adhara první rok ve škole peklo. Děti se jí smáli a zavírali ji v zahradním domečku, učitelé si její matce stěžovali, že je Adhara líná, nedává pozor a často v lavici usíná. Den ode dne se Adhaře chtělo do školy méně a méně.

Jak uvedl doktor Andrew Almazán z Centra pro péči o talentované (CADET), výše IQ je jenom vyjádření možností daného člověka. „Pokud má někdo vysoké IQ a ničeho nedosáhne, pak je tato hodnota jenom ozdobou. Jsou děti s IQ 180, 190 i 200. To číslo je potenciál, ale to neznamená, že vyhrály bitvu. Je to jako u boxera, i když má víc síly, neznamená to, že mu to zaručuje výhru,“ vysvětlil Almazán.