Slonice Rání otevřela všechny typy zámků, vzpomíná ošetřovatel z Liberce

Slonice podle něj svou chytrost projevovala i tím, že své ošetřovatele ráda škádlila a trošku zlobila. „Vy chcete jít do dveří a ona vás jako nechce pustit. Nebo vám bere nářadí a věci, kterých si normálně nevšímá, protože ví, že se to nesmí. Takové naschválečky zkoušela od začátku,“ líčí ošetřovatel. „Ukrajovala si tak svůj prostor a já díky tomu musel být vedle ní stále ve střehu a reagovat,“ vzpomíná.

Ani s postupujícím věkem se Rání svých žertíků nevzdala. „Byla známá právě tím, že stále něco vymýšlela,“ usmívá se nad vzpomínkami Aschenbrenner. Vybavuje se mu, že zoo před lety řešila, jak slony uzamknout, protože všechny typy zámků, které ošetřovatelé vyzkoušeli, se Rání podařilo otevřít. „Firma, která nám je dodávala, se dušovala, že zvíře to nedokáže. A Rání jich otevřela několik desítek,“ vypráví. „Některé zámky zdolala silou. U těch složitějších přišla na to, že důsledným několikahodinovým mechanickým pohybem a oťukáváním se v zámku něco uvolní a on se otevře. A ještě dělala to, že ten otevřený zámek pak ráno položila ke dveřím, aby první, co uvidím, byl její další úspěch,“ směje se ošetřovatel.