Šimpanzi si přátele vybírají stejně jako lidé

Během 78 tisíc hodin pozorování sesbírali američtí vědci nové poznatky, které opět o něco víc přiblíží chování našich nejbližších příbuzných ve zvířecí říši i lidstva jako takového. Tým vědců z několika amerických univerzit sledoval od roku 1995 jedenáct let 21 samců ve věku od 15 do 58 let v ugandském národním parku Kibalelet. Studie byla nyní vydána v časopise Science.