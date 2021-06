Sedmdesátiletý želví samec Hugo konečně našel družku – jedenadvacetiletou Estrellu

Jedenadvacetiletá Estrella měla dorazit do Austrálie už před dvěma roky, složitou přepravu však překazila pandemie covidu-19. „Dva roky příprav a teď se to konečně stalo. Tohle je jeden z nejlepších okamžiků mé kariéry ošetřovatele i jeden z nejlepších okamžiků v celém mém životě,“ neskrýval dojetí ošetřovatel Daniel Rumsey.

Estrella nyní bude muset strávit tři měsíce v karanténě a následně bude představena Hugovi. Ošetřovatelé doufají, že věkový rozdíl kolem padesáti let nebude hrát roli a obě želvy se rychle sblíží. „Tyhle zvířata se dožívají až 180 let, takže doufáme, že si padnou do oka a budou spolu po velice dlouhou dobu,“ uvedl další z ošetřovatelů, Jake Meeney.