Saudskoarabské aerolinky poprvé vypravily let s výhradně ženskou posádkou

Flyadeal je dceřinou firmou státní společnosti Saudia. Saúdskoarabská agentura pro civilní letectví nápad se ženskou posádkou uvítala. Saúdská Arábie pustila ženu do pilotní kabiny v roce 2019 jako druhou pilotku, uvedla agentura AFP.

Na začátku května království oznámilo, že se chce stát centrem letecké dopravy a tu ve své zemi ztrojnásobit. Do konce desetiletí chce přepravovat 330 milionů lidí ročně. Království hodlá do tohoto sektoru do roku 2030 investovat 100 miliard dolarů (2,3 bilionu Kč), založit novou státní leteckou společnost a v Rijádu vybudovat nové letiště.