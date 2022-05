Rodiče v Indii žalují syna a snachu, nedočkali se vnoučat

Manželský pár v indickém státu Uttarpradéš podal žalobu na svého syna a snachu kvůli tomu, že jim doposud nedali vnoučata, ačkoliv jsou svoji šest let. Zažívají tak kvůli nim „psychické příkoří“. O tomto neobvyklém případu na svých internetových stránkách informuje deník The Times of India.