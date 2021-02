„Říkal jsem vám, že jsem starý“ bude vytesáno do náhrobku covidového hrdiny

„Předtím by můj pohřeb znamenal jen malý řádek v místních novinách a navštívila by ho jen hrstka lidí. Teď čekám, že to bude krapet víc,“ uvedl Moore, který loni uchvátil Británii, když se mu povedlo vybrat na pomoc zdravotníkům v přepočtu přes miliardu korun. „Někdo bude asi muset udělat sendviče navíc a nebudu to já,“ dodal s laskavou potměšilostí ve své knize.

Pokud by se pohřeb uskutečnil za normálních okolností, jistě by na obřad dorazily nejméně stovky lidí. V Británii však stále platí přísná protikoronavirová opatření, a tak se ceremoniál odehraje jen za účasti rodiny. Ta uvedla, že kapitána Toma by jistě potěšilo, že mu chce tolik lidí vzdát hold, ale že by trval na tom, aby podpořili zdravotnictví tím, že zůstanou doma. Ostatně za to bojoval celý loňský rok.