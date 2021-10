Řidič autobusu pohotově zachránil ženu s dítětem v náručí

Když řidič 21. října projížděl na pravidelné trase po mostě přes Perlovou řeku, všiml si, že žena, která jde se synem po chodníku, najednou bere dítě do náručí a plánuje skočit.

Kurýr vyšplhal jako pavouk do třetího patra a zachránil čtyřletou dívku

Řidič okamžitě zastavil a přiskočil k ženě zezadu. Znemožnil ji tak skočit do vody. Mezitím vyběhli ostatní cestující. Jeden se postaral o dítě a odvedl ho do autobusu, druhý pomohl řidiči, který se snažil uklidnit ženu. I ji se nakonec podařilo dostat do vozidla.