Rekord mířil od kostiček ke hvězdám

Aktuálně 16letý student bruntálského gymnázia začal se stavbou rekordní hvězdné lodi ve 14 letech. Splnil si tím svůj sen, který snil od okamžiku, kdy svět Lego přivedl na trh stavebnicový set stejné lodi v podstatně menším měřítku. Pro Radka byla ale stavebnice cenově nedostupná.

Do detailu propracovaný model, na kterém student pracoval takřka rok Foto: Luboš Pavlíček, ČTK

Kluka, který prvních deset umolousaných kostiček objevil už jako předškolák mezi hračkami zděděnými po mnohem starším bratrovi, přivedla tvořivá vášeň do prostředí výstav mezi stejné nadšence v 11 letech. Díky tomu zjistil, jak a kde nejvýhodněji sehnat potřebné dílky.

Do stavby rekordního modelu, s nímž letos v únoru bodoval v Dánsku na celosvětové výstavě Lego World, se pustil 4. listopadu 2017, hotovo měl v červenci 2018. Loď s kompletně vybavenými interiéry přesně dle filmové předlohy má na délku přes 160 cm, na její stavbu bylo použito přes 70 tisíc dílků. Není bez zajímavosti, že z kdysi Radkem vytoužené stavebnice se dal postavit model zhruba třetinový s desetkrát menším počtem dílků a cena by ho vyšla téměř nastejno.

Detailní záběr modelu Foto: Luboš Pavlíček, ČTK

„Dělal jsem to sám. Až v závěru, kdy naši začali věřit, že to dokončím, mi taťka radil a pomohl například s osvětlením,“ popsal mladý konstruktér, který si musel celý model odkoukaný z obrázků na internetu či filmové předlohy mj. rozplánovat a převést do odpovídajícího měřítka.

„Nejdřív jsem to postavil v celku, ale pak jsem zjistil, že to nedostanu ze dveří. Tak jsem to znovu předělal na moduly,“ přidal jeden ze zlomových momentů titěrné práce, která mu zabrala během více než osmi měsíců veškerý volný čas, čerstvý rekordman.

Radek Popík vytvořil model ze stavebnice Lego. Foto: Luboš Pavlíček, ČTK