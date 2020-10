Probudila se s vzácným onemocněním, okamžitě všechny zasypala nadávkami

„Všechno to začalo jednou ráno. Když jsem se probudila, třásla jsem se, ale nepřikládala jsem tomu žádnou důležitost. Říkala jsem si, že to po snídani zmizí. Okolo oběda už mi ale začala cukat ramena, a když večer přišel manžel z práce, začala jsem na něj vykřikovat náhodné nadávky,” vysvětluje Honeyová.

Po provedených testech vyšlo najevo, že Honeyová trpí Tourettovým syndromem, tedy neuropsychiatrickým onemocněním. „Říkají, že by se to mohlo u mě projevovat ze stresu, ale neřekla bych, že ho mám víc než běžná matka,” myslí si Britka, u které je ale stále šance, že během jednoho roku tiky a vulgární slovník odezní.

„Učím se s tím žít. Tiky mám v závislosti na okolním prostředí, stačí si pustit jinou hudbu a mění se to. Musím prostě počkat, jestli to odejde, stejně, jako to přišlo,” říká.

Do té doby ale bude muset čelit nezvyklým situacím, jako například při návštěvě optometristy. „Vešla jsem dovnitř a upozornila jsem ho na to, že syndromem trpím. Řekl mi, že je to v pořádku. Jen to dořekl a poslala jsem ho do p****e,” vypráví až úsměvnou historku Honeyová, která občas náhodně častuje kolemjdoucí zdviženým prostředníčkem.