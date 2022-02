Přispěla královna princi Andrewovi na odškodnění „krvavými penězi“? Skandál pokračuje

Mohlo by se zdát, že finančním vyrovnáním, které přislíbil princ Andrew Virginii Giuffreové, by jeho skandál mohl skončit. Nic by nebylo dál pravdě. Britská média totiž spekulují, že na vyrovnání se nakonec podílela i jeho matka, britská královna Alžběta II. To by ve výsledku mohlo mít na královskou rodinu hroší dopad než samotný soudní proces.