Princ Charles je raněn Harryho slovy o výchově

Vztahy prince Harryho a jeho otce jsou na bodu mrazu. Pro bulvární deník The Sun to uvedl zdroj blízký královské rodině. V dokumentární minisérii The Me You Can’t See Harry uvedl, že jeho žena reálně uvažovala o sebevraždě a obvinil královskou rodinu z nečinnosti.

Neopomněl si opět rýpnout do svého otce, kterého nepřímo obvinil z toho, že své utrpení, které zažíval v dětství, přenesl i do výchovy Harryho a Williama. Princ Charles je jeho slovy hluboce raněn a neví, jak na interview reagovat.

„Velmi ho to zraňuje, je to citlivý muž a tyto osobní útoky ho hluboce zasáhly. Nechápe, proč mu to Harry dělá,“ uvedl zdroj z princova okolí pro The Sun. „Udělal toho pro něj tolik během svatby (prince Harryho - pozn. red.). Dokonce mu pomohl přestěhovat se do Kanady, navzdory tomu, co Harry říká,“ dodal.

„Harry říká, že chce usmíření, ale zcela jasně se rozhodl udělat ze svého otce padoucha,“ uvedl rozhořčeně zdroj. „Nebere v potaz, že rodičovství se radikálně během let změnilo. Zejména role otců,“ dodal zřejmě s poukazem na to, že Harry byl dítětem v době, kdy se od otců nečekaly velké zásahy do výchovy.

Zdroj rovněž uvedl, že Charles neví, co s nařčeními dělat. „Je frustrovaný z toho, že Harrymu nemůže na jeho obvinění odpovědět veřejně. Harry si může říkat, co chce o svém otci, zatímco Charles musí zůstat zticha,“ uvedl zdroj.