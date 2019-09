Prezident bláznů Polunin má svou laboratoř a chválí Bolka Polívku

Polunin je komik tělem i duší, již jako dítě sklízel ovace se svými imitacemi Charlieho Chaplina. Na konci šedesátých let se začal angažovat v divadle pantomimy, první velký úspěch zaznamenal v roce 1982 v televizním vystoupení. Postupem let se propracoval na jednoho z nejznámějších komiků, klaunů, mimů a blázna všech bláznů.

Polunina Novinky zastihly doma ve Francii v tzv. laboratoři bláznů. Sám Polunin přiznává, že je těžké popsat, co je to přesně za místo. „Je to jakási laboratoř, takže spojení kultury, umění a přírody,“ vysvětluje a provádí nás pozemkem o rozloze čtyř akrů.