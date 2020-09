Přes 7 milionů. Harry s Meghan loni podnikli nejdražší z cest královské rodiny

Zdroje, na které se Daily Mail odvolává, ale nejmenuje je, však cestu do Afriky hájí, včetně finančních nákladů, které schválilo ministerstvo zahraničí. „Vévoda a vévodkyně ze Sussexu vyřídili více než 20 zakázek a upozornili na řadu důležitých věcí. Například neziskovou organizaci Halo Trust, která se zabývá odstraňováním nášlapných min a jiných výbušnin, a za kterou jednala už princezna Diana,“ uvedl zdroj.

Meghan v něm královskou rodinu vykreslila jako bezcitnou. „Nestává se často, že by někoho zajímaly moje vlastní pocity. Snažím se naučit britskému klidu, ale je zničující, co to se mnou dělá uvnitř,“ přiznala Meghan v dokumentu.