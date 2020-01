Pražským metrem cestovaly desítky lidí bez kalhot

Akce s originálním názvem The No Pants Subway Ride (Jízda metrem bez kalhot) se koná přibližně v 60 městech po celém světě a ani hlavní město ČR není výjimkou.

„Letos máme už devátý ročník, přihlásilo se kolem padesátky lidí, takže čekám, že jich dorazí tak 35,“ řekl Novinkám spoluorganizátor akce Pavel Majty Majtáň a prozradil, že on je na tázavé pohledy lidí zvyklý, protože chodí celoročně bez bot. Tato akce má za úkol pouze pobavit ostatní cestující, což se podle něj úspěšně daří.

„Jsem tu poprvé. S kamarády občas děláme bláznivé věci, tak jsem si řekl, proč tohle nezkusit. Je to zábava,“ směje se mladík s vietnamskými kořeny.

Drtivá většina účastníků jsou muži ve věku od osmnácti do třiceti let, něžné pohlaví je zastoupeno v jednotlivcích. Většina účastníků jsou ale cizinci žijící v Praze.

„Právě jsem se sem přistěhovala, dozvěděla jsem se o téhle akci od kamaráda, tak jsem to chtěla zkusit, ale musím říct, že je mi zima,“ prozradila Novinkám žena pocházející z Velké Británie.

Celou akci odstartovala už v roce 2002 sedmičlenná skupina Improv Everywhere v americkém New Yorku, která ovšem po svém exhibicionistickém vystoupení byla policií zatčena a následně propuštěna. Nicméně policejní zákrok vyburcoval lidi po celém světě, kteří ve stejné datum jezdí metrem bez kalhot v rámci recese a podpory americké skupiny.

Většinou se naháči cestujícím líbí. „Je to fakt sranda je sledovat, líbí se mi to, ale v téhle zimě nemám doslova koule na to se svléknout,“ řekl mladík v metru.