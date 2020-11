Pražská zoo slaví, narodilo se tam mládě orangutana

Mládě přišlo na svět krátce před polednem. „Jako bych to tušil. Dopoledne jsem se rozjel do zoo – a chvilku poté, co jsem dorazil do kanceláře, mi přišla zpráva, že samička orangutana sumaterského Mawar začala rodit,“ napsal Miroslav Bobek, ředitel pražské zoo, když v prohlášení oznamoval radostnou novinu.