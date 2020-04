Pražská zoo bez lidí

Chovatelé na některých pracovištích jsou proto rozděleni do dvou týmů, které spolu nepřijdou do styku. Kdyby jeden tým šel do karantény, zastoupil by ho druhý. „Současně se ale připravujeme i na krizovou variantu, kdy by musely být nahrazeny oba týmy. Nezastírám, že zrovna ve sloninci by to v situaci, kdy tam očekáváme hned dva porody, byl velký problém,” uvedl Bobek.