Pracovník domu hrůzy chtěl vystrašit chlapce, bodl ho nožem do nohy

Vše se seběhlo velmi rychle. Dvaadvacetiletý Christopher Pogozelski, jenž v domě hrůzy pracuje, chtěl s nožem vylekat jedenáctiletého chlapce. To se ovšem nepovedlo, chlapec se totiž domníval, že se jedná o atrapu nože. O opaku se přesvědčil záhy, kdy Pogozelski probodl jeho botu a zranil jej.

„Původně chtěl mého syna asi jen vystrašit, ale když se mu to nepovedlo, bodl ho do nohy. Jsem z toho slušně řečeno vážně rozrušená,” potvrdila matka chlapce Karen Bednarski.

Když Bednarski informovala vedení podniku 7 Floors of Hell (Sedm pater pekla), dočkala se pouze uchlácholení, že se jistě jednalo o nehodu. „Prostě mi řekli, že nehody se čas od času stávají. Odmítli dokonce poskytnout první pomoc, prý na to nemají osvědčení,” uvedla Bednarski, která se tak obrátila na policii.

Ta u 22letého muže skutečně našla nůž, který si údajně přinesl z domova. Přiznal se a uvedl, že to nebyl nejlepší nápad. Policie muže zatím obvinila a celou událost vyšetřuje.

„Policie mu nůž zabavila a já jsem si to s ním vyjasnil. Náš personál se návštěvníků nesmí dotýkat a může používat pouze gumové napodobeniny zbraní,” uvedl Rodney Geffert, ředitel společnosti, která atrakci provozuje.

„Nechápu, co se tomu muži honilo hlavou. Něco je s ním špatně a neměl by pracovat na místech, jako je tohle. To mě vážně štve,” dodala matka chlapce, kterého bodná rána zranila na palci u nohy.