Prababička z lágru září na TikToku

„To, že se mi to povedlo, považuji za malý zázrak,“ svěřila se nedělníku The Sunday Telegraph trojnásobná matka, desetinásobná babička a 34násobná prababička.

Lily, jež se narodila v Maďarsku, deportovali na sklonku roku 1944 s celou rodinou do Osvětimi. Matku Ninu, mladšího bratra Bélu a mladší sestru Bertu odvedli z rampy do plynových komor, zatímco Lily a její sestry Renée a Piri byly vybrány na práci v táboře.

Lily Ebert (97 let) je přeživší holokaustu a influencerka s 1,2 mio followers, která na TikToku live odpovídá na otázky o holokaustu a své zkušenosti. Skvělý a potřebný! Inspirace pro @Pametnaroda 👆 https://t.co/oUlCyb9MpZ pic.twitter.com/lG6reCWKav

Čtyři měsíce po příjezdu do tábora byly Lily a její dvě sestry převezeny do muniční továrny poblíž Lipska, kde pracovaly až do osvobození spojeneckými vojsky v roce 1945.