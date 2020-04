Potřebuju víc piva, prosila z karantény 93letá babička. Pivovar přispěchal na pomoc

„Když jsme viděli její vzkaz, věděli jsme okamžitě, že po tom musíme hned skočit. Nejen, abychom se spojili s někým, kdo nám i v téhle pandemii dokázal vyčarovat úsměv na tváři, ale i proto, že to byla speciální příležitost, jak vyjádřit své díky někomu, kdo je fanouškem našeho piva Coors Light,“ uvedl mluvčí pivovaru Molson Coors.

Dodal, že i před pandemií by Veronesiové přání splnili. „Ovšem v téhle době, přinést někomu alespoň kousek radosti je to nejmenší, co můžeme udělat,“ uvedl mluvčí.