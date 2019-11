Poslední slova před smrtí: Budu v pořádku, ptal se mladík po uštknutí vlnožilem

V úterý se v Austrálii uskutečnilo koroniální slyšení (veřejné slyšení před soudem, které má za cíl osvětlit příčinu smrti a okolnosti, které k ní vedly), jež se věnovalo případu z loňského října. Tehdy Brit Harry Evans podlehl hadímu uštknutí a stal se tak po 85 letech druhou známou obětí vlnožila velkého.

Bylo slunečné ráno 4. října, loď The Ocean Explorer specializující se na lov krevet rybařila v Carpentarském zálivu a Harry Evans právě skládal rybářské sítě. Vtom ho do ruky kousl had, který v sítích zřejmě uvázl.

Většina hadů, kteří se takto dostanou na palubu, není jedovatých a rybáři je běžně házejí zpět do vody. Proto kapitán lodi Nicholas Huard poslal Evanse nejprve do sprch s tím, že se mu pak někdo na ránu podívá. Během slyšení kapitán lodi prohlásil, že vzhledem k událostem, které následovaly, by nyní mladíkovi okamžitě poskytl první pomoc.

Po sprše se Evans vydal za prvním důstojníkem Chadem Hastingsem, aby mu ránu ošetřil. „Cítím se fajn,“ oznámil mu. Jenže jeho zdravotní stav se po pár minutách začal zhoršovat. „Budu v pořádku?“ zeptal se Chada. První důstojník mu odvětil, že určitě bude, začal ale na internetu zjišťovat, co mohlo způsobit symptomy, kterými Evans trpěl. Po chvíli zbledl, když zjistil, jak jedovatí mohou vodní hadi být.

Šance na záchranu prakticky neexistovala

Vlnožil velký (Pseudolaticauda semifasciata) je poměrně pomalý a na ryby raději číhá skryt v útesech, i proto není příliš agresivní a na člověka útočí, jen pokud je vyprovokován. Jejich jed je však desetkrát prudší než jed smrtelně nebezpečné kobry. Odborníci se domnívají, že tragickou shodou okolností Evans narazil právě na vlnožila.

Krátce poté, co se zeptal, zda bude v pořádku, upadl mladý muž do bezvědomí. Posádka okamžitě uvědomila záchrannou službu. Kapitán Huard nařídil zamířit k pobřeží a vyjet záchranným vrtulníkům vstříc.

Dispečeři poradili lodi, aby zamířila k přístavu Groote, komunikace však byla zmatená. „Instrukce nebyly jasné, dokud jsem se nezeptal, zda mám plout ke Groote, nebo k Bing Bongu. Plul jsem kvůli tomu hodinu špatným směrem,“ uvedl kapitán.

Lékařský personál se na palubu lodi dostal až za dlouhých šest hodin. Nezbylo mu nic jiného než konstatovat smrt mladého muže. Soudní pitva však prokázala, že ani nejrychlejší možná pomoc by Evanse nezachránila. Jed účinkoval příliš rychle. „Jediná šance na záchranu byla odborná intubace. Takhle byla smrt nevyhnutelná, bez ohledu na to, co se udělalo,“ uvedl jeden z lékařů Kelvin Currie.