Poslala vulgární zprávu spolubydlící. Teď toho lituje a hrozí jí arabský kriminál

Ačkoliv se může zdát absurdní, že by byl člověk skutečně odsouzen a uvězněn za jednu zprávu v konverzaci v aplikaci WhatsApp, zákony platné ve Spojených arabských emirátech jsou vůči kyberkriminalitě poměrně tvrdé. A právě na ně doplatila nejmenovaná Britka, která v Dubaji pracovala od roku 2018 v HR agentuře, informoval Daily Mail.

Ukrajinky se vulgarita zřejmě dotkla a se zprávou zašla na policii. Když nyní chtěla nic netušící Britka odcestovat z Dubaje, kde jí brzy končí vízum, na letišti byla vrácena zpět s tím, že v zemi čelí trestnímu stíhání. Většinu svých věcí již přitom poslala do vlasti.

„Nikdy by mě nenapadlo, že Evropanka využije tvrdých arabských zákonů,” uvedla překvapená žena, která skončila ve vazbě. Obě ženy spolu údajně vycházely běžným způsobem a nikdy předtím neřešily závažnější problémy.

„Nejhorší je, že už jsem většinu svých věcí poslala do Británie, měla jsem koupenou letenku, tady mi navíc za chvíli skončí vízum,” uvedla zoufalá Britka, které hrozí až dva roky vězení. Zkoušela tak kontaktovat i dotyčnou Ukrajinku, ta se však o její osud příliš nezajímá.

„Opravdu jsem ji prosila, aby to stáhla, ale není s ní řeč,” dodala Britka, kterou nyní zastupuje londýnská společnost Detained in Dubai, která od roku 2008 pomáhá lidem, kteří se v arabské zemi dostanou do křížku se zákonem.