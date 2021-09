Posíláme vám účet za svatební hostinu, pohrozili novomanželé nezúčastněným hostům

Simmons serveru New York Post prozradil, že ho neúčast potvrzených hostů na svatbě mrzela, a tak chtěl na tuto skutečnost upozornit.

„Nikdo se mi neozval, neposlal zprávu. Pokud mi člověk řekne, že to nezvládne, pochopím to. Ale neříct nic a nechat mě zaplatit za tebe a tvůj doprovod? Ze čtyř lidí bylo osm lidí. Beru si to osobně,” svěřil se Simmons s tím, za kolik nezúčastněných hostů musel zaplatit.