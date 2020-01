Porno jen se svolením státu, žádá polský ministr

„Lze to udělat například na úrovni prohlížečů. Lze se dohodnout, aby už v základní konfiguraci zablokovaly přístup k některým obsahům. Odblokovat by jej bylo možné speciálním klíčem, který budeme vytvářet a zpřístupníme,“ prohlásil ministr pro digitalizaci Marek Zagórski v rozhlasové stanici RMF FM.

„Hledáme takové řešení, aby bylo účinné. Není to úplně nemožné. Je to možné,“ přesvědčoval ministr. Na otázku, zda existuje nějaká země, které se už něco takového povedlo, Zagórski připustil, že tak komplexně se to ještě nepovedlo.