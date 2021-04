Polsko plánuje penze pro psy a koně ve státních službách

Psovod varšavského policejního psa Orbita Pawel Kuchnio řekl, že psi ve výslužbě prakticky vždy vyžadují nákladnou veterinární péči kvůli takovým potížím, jako jsou příliš namáhané klouby na zadních nohou. Peníze na důchod by „rozhodně představovaly velkou pomoc a všechno by usnadnily“, dodal.

Zákon by měl také potvrdit nepsané pravidlo, že psovodi mají přednostní právo na adopci svého služebního psa, než bude nabídnut širší veřejnosti. Padesátiletý policista ve výslužbě Slawomir Walkowiak uvedl, že pravidelné státní platby by usnadnily placení účtů, které dosahují tisíců zlotých měsíčně. Walkowiak se stará o vysloužilé služební psy a koně v jediném polském specializovaném útulku nazvaném „Koutek veteránů“.

Walkowiak dodal, že mnoho služebních psů po odchodu do důchodu dostává nevhodné úkoly, protože si lidé myslí, že budou dobrými hlídači na farmách a v domech – ale tak tomu vždy není. „Pes si může vzpomenout, že ho cvičili, aby kousal, a pokouše je. A když ho nechají samotného doma, může jim zničit pohovku, protože potřebuje mít co hryzat,“ dodal.

Ve Varšavě jezdí policista Dariusz Malkowski na služebním koni. Jeho černému valachovi Rywalovi je 13 let. Pokud by si ho chtěl nechat i po jeho odchodu do koňského důchodu, musel by platit zhruba 2500 zlotých (asi 14 tisíc Kč) měsíčně za ustájení; průměrný nezdaněný měsíční plat v Polsku je 5500 zlotých.