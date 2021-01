Podnikatel si pronajal 17 bytů. Místo zbohatnutí teď prosí o pomoc

„Je to patologie,” rozhořčil se varšavský aktivista Jan Śpiewak. „Je neuvěřitelné, že o almužnu žebrá chlapík, co vrazil peníze do 17 bytů, aby je pronajímal na airb'n'b,” pozastavila se ilustrátorka a kreslířka komiksů Katarzyna Babisová.