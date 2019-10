Podívejte se na dno populárního lomu Velká Amerika, který se otevírá jen párkrát do roka

Mírně svažité dno pomalu sestupuje až do hloubky devíti metrů. Vstup do vody je i s potápěčskou výstrojí díky mírnému svahu poměrně komfortní. O něco méně komfortní je už teplota vody, která dosahuje začátkem října pouhých 13 stupňů Celsia.

Na rybí obyvatele lomu příliš velké štěstí nemáme. Několik zvědavých okounů si připlulo prohlédnout naši kameru, ale to je asi tak vše. V čisté vodě lomu ale žijí také raci, kapři či karasové. K druhému jezeru, které je součástí lomu, už jsme se bohužel nedostali, protože lom byl pronajatý pouze do 13:00 a na druhý ponor už tedy nezbyl čas, tak snad někdy příště.

Všechny lomy v oblasti obce Mořina vznikly v minulém století a těžil se v nich vápenec. Na Velké Americe se těžilo do roku 1963, kdy se zde zřítila jihovýchodní stěna lomu. Kvůli vysokým nákladům na zabezpečení lomu se ale majitel rozhodl lom zavřít a těžba se přestěhovala do lomu na Čeřince.

Vstup do lomu je během roku zakázán a za porušení zákazu hrozí pokuta ve výši 15 tisíc korun. Pokud se však i tak chcete do lomu podívat, můžete si ho za poplatek pronajmout. Několikrát do roka se zde pořádají také exkurze do štol.